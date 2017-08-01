В Запорожской области горело 2 га сухой травы
На острове Хортица 31 июля произошел пожар.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
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"31 июля в 17:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на острове Хортица. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит сухая трава на общей площади 2 га", - говорится в сообщении.
В 18:30 пожар был локализован, а в 19:10 - ликвидирован. От ГУ ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 23 человека личного состава.
Напомним, в центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.
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