В Запорожской области горело 2 га сухой травы

09:33, 1 августа 2017
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На острове Хортица 31 июля произошел пожар.

На Хортице произошел пожар / ГСЧС
На Хортице произошел пожар / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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"31 июля в 17:18 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на острове Хортица. Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит сухая трава на общей площади 2 га", - говорится в сообщении.

В 18:30 пожар был локализован, а в 19:10 - ликвидирован. От ГУ ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 23 человека личного состава.

Напомним, в центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.

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