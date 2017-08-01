Сегодня в Киеве до +32°, без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 августа, 31 июля в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве сегодня будет жарко / focus.ua

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +25°. Ветер переменный, до 2.6 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:24, а зайдет в 20:42.

Как сообщал УНИАН, 1 августа в Украине без осадков, на юге и западе до +34°.

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