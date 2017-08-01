В Украине сегодня без осадков, местами жара до +34° (карта)

08:05, 1 августа 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в Украине без осадков, на юге и западе до +34°.

В Украине сегодня без осадков / mosaicon.hu
В Украине сегодня без осадков / mosaicon.hu

На востоке без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины во вторник облачно с прояснениями. Днем до +34°.

В северных областях без осадков. Температура до +32°. В центре солнечно, температура днем до +32°.

Прогноз на 1 августа / УНИАН
Прогноз на 1 августа / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь — осень будет мокрая и сырая.

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