Завтра в Киеве без осадков, днем температура до +32°

Согласно данным Погода УНИАН, 1 августа в столице без осадков, днем до +32°.

В Киеве завтра без осадков / УНИАН

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +32°, вечером - до +26°. Ветер переменный, до 3.0 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:24, а зайдет в 20:42.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 1 августа, в Украине будет жарко и без осадков.

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