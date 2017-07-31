В первый день августа в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

16:30, 31 июля 2017
689
0

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 августа, в Украине будет жарко и без осадков.

В Украине завтра будет жарко / rachelpiersigphotography.com
В Украине завтра будет жарко / rachelpiersigphotography.com

На востоке без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

Погода на неделю: Украину накроет сильная жара, синоптики обещают до +39° (карта)

На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +33°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +32°. В центре Украины ясно, температура днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь — осень будет мокрая и сырая.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик Вторая половина лета принесет в Украину адскую жару до +40° - синоптик
На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео) На эквадорском острове Фернандина проснулся вулкан Ла-Кумбре (видео)
Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж) Извержение вулкана в Гватемале: завершились поисковые работы, погибли 110 человек (фоторепортаж)
Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта) Погода на неделю: в Украине местами пройдут дожди с грозами, на выходных похолодает (карта)
В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность В Украине сохраняется чрезвычайная пожарная опасность
В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине В ГСЧС предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине
В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта) В Украине сегодня на западе пройдут дожди, температура до +30° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность, возможен дождь с грозой
Погода Стерлинг
76 %
758 мм
3.8 м/с
83 %
Лента новостей