В первый день августа в Украине будет жарко и без осадков (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 1 августа, в Украине будет жарко и без осадков.

В Украине завтра будет жарко / rachelpiersigphotography.com

На востоке без осадков, температура днем до +32°. Жителей южных регионов ожидает солнечная погода. Температура до +34°.

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На западе Украины во вторник без осадков. Днем до +33°.

В северных областях переменная облачность. Температура до +32°. В центре Украины ясно, температура днем до +32°.

Согласно народному прогнозу, 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь — осень будет мокрая и сырая.

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