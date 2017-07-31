На востоке Индии 14 человек погибли от ударов молний

15:45, 31 июля 2017
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В индийском штате Орисса не менее 14 человек погибли шесть получили травмы в результате ударов молний.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Три человека погибли в районе Кендрапара, три – в районе Баласор. Еще пятеро погибли в округе Бхадрак, сообщает odishasuntimes.com.

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Кроме того, смертельные случаи были зафиксированы в округах Банспал, Ангул и Сундаргарх.

Напомним, 23 июля возле села Быстрец Ивано-Франковской области от удара молнии погиб человек. Жертвой оказался 48-летний житель Харькова, который с товарищем находился на отдыхе.

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