Тайфун "Несат" достиг побережья Китая
Тайфун "Несат" достиг побережья юго-восточной китайской провинции Фуцзянь.
Тайфун со скоростью ветра до 33 м/с вышел на сушу 30 июля в районе города Фуцин, передает Xinhua со ссылкой на местные метеорологии.
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После выхода на сушу "Несат" превратился в тропический шторм и продолжил терять свою силу, перемещаясь на северо-запад со скоростью 15-20 км/час.
В то же время к Китаю приближается еще один тайфун - "Хайтан", который, по прогнозам, 31 июля доберется до побережья провинции Фуцзянь. Из-за двух тайфунов в Фуцзяни ожидаются сильные дожди и шквалистый ветер.
Ожидается, что в некоторых районах количество осадков может достичь 500 мм, велика вероятность стихийных бедствий геологического характера в горных районах.
Напомним, 103 человека получили ранения в результате тайфуна "Несат", который обрушился на Тайвань.
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