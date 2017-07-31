Число пострадавших в результате тайфуна на Тайване превысило 100 человек

103 человека получили ранения в результате тайфуна "Несат", который обрушился на Тайвань.

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Большинство пострадавших травмировались в результате падений или ударов предметов, сообщает Taiwan News.

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Больше всего пострадал город Тайбэй, где в больницы попали 45 человек.

Ранее сообщалось о 83 пострадавших. По словам правительства, сорок человек оказались в ловушке в южных частях острова, в основном из-за наводнений. Из-за тайфуна были закрыты государственные учреждения и обесточены сотни тысяч домов.