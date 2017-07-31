Число пострадавших в результате тайфуна на Тайване превысило 100 человек

12:57, 31 июля 2017
484

103 человека получили ранения в результате тайфуна "Несат", который обрушился на Тайвань.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Большинство пострадавших травмировались в результате падений или ударов предметов, сообщает Taiwan News.

Во Вьетнаме восемь человек погибли в результате тайфуна "Талас"

Больше всего пострадал город Тайбэй, где в больницы попали 45 человек.

Ранее сообщалось о 83 пострадавших. По словам правительства, сорок человек оказались в ловушке в южных частях острова, в основном из-за наводнений. Из-за тайфуна были закрыты государственные учреждения и обесточены сотни тысяч домов. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)
Май в Киеве начался с температурного рекорда Май в Киеве начался с температурного рекорда
В Швейцарских Альпах погибли четыре человека В Швейцарских Альпах погибли четыре человека
Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео) В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
51 %
764 мм
4.3 м/с
6 %
Лента новостей