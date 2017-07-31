Погода на неделю: Украину накроет сильная жара, синоптики обещают до +39° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, всю неделю в Украине будет очень жарко и без осадков.

На этой неделе в Украине будет жарко / фото УНИАН

Согласно прогнозу Погода УНИАН, в понедельник в Украине солнечно и без осадков. На юге и западе +31°. На востоке и в центре столбик термометра поднимется до +29°, на севере до +30°.

Прогноз на 31 июля / УНИАН

Во вторник, 1 августа, в Украине без осадков. Днем на юге до +34°, в остальных регионах Украины +30°...+34°.

Прогноз на 1 августа / УНИАН

В среду, 2 августа, ожидается солнечная погода. Днем на юге до +36°.

Прогноз на 2 августа / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране +19°...+23°, днем на юге до +36°.

Прогноз на 3 августа / УНИАН

В пятницу ясно и без осадков. На западе и юге жара до +38°, в остальных регионах +30°...+36°.

Прогноз на 4 августа / УНИАН

5 и 6 августа без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на западе - до +17°, на остальной территории +18°…+22°. Днем температура по стране +32°...+38°. В воскресенье ночью на севере до +17°, днем в Украине +30°...+39°.

Прогноз на 5 августа / УНИАН

Прогноз на 6 августа / УНИАН

Народный прогноз

31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным. 1 августа - день Макриды. В народе говорили, что Макрида снаряжает осень, а Анна (7 августа) — зиму, и примечали погоду: хороший день предвещал сухую осень; если идет дождь — осень будет мокрая и сырая.

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2 августа - Ильин день. На Илью до обеда лето, после обеда осень. На Ильин день и камень прозябнет.

3 августа - день Онуфрия. Гром беспрерывен — будет град. Хорошая погода сохранится, если в низких местах вечером и ночью образуется поземный туман, рассеивающийся после восхода солнца. 4 августа - день Марии Магдалины. Коли гроза — сена будет за глаза. Гром гремит беспрерывно — будет град.

5 августа - Почаевской иконы Божьей Матери. День Тимофея-бессонника. Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому этот день и получил такое название. 6 августа - Мучеников благоверных князей Бориса и Глеба. Самой сильной угрозой для созревшего урожая и сена, которое еще оставалось на лугах, были грозы — пожар уничтожал все и оставлял на голодном пайке и людей, и скотину. Для защиты от наваждений обращались к святым князьям Борису и Глебу, покровителям этого дня.

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