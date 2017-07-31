В результате наводнений в Китае погибли 10 человек

В китайской провинции Шэньси в результате наводнений погибли десять человек.

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Мощные дожди обрушились на северную часть провинции на прошлой неделе и привели к наводнениям в некоторых районах, передает Xinhua со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

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В городе Юйлинь эвакуировали более 71,3 тыс. человек. В некоторых районах люди остались без электричества и связи.

27 июля на реке Хуанхэ возникла первая в этом году волна паводка. Штаб по борьбе с наводнениями и засухой в бассейне реки Хуанхэ предупредил власти провинций Шаньси, Шэньси, Хэнань и Шаньдун о необходимости ввести режим повышенной готовности к волне паводков.

Напомним, более 200 человек стали жертвами наводнений на востоке и западе Индии.