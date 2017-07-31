Спасатели предупреждают о пожарной опасности в Украине

10:30, 31 июля 2017
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Сегодня, 31 июля, во многих регионах Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС
В Украине ожидается пожарная опасность / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, 31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в понедельник, 31 июля, в Украине без осадков, на юге до +34°.

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