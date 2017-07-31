В Индии более 200 человек погибли в результате наводнений

09:36, 31 июля 2017
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Более 200 человек стали жертвами наводнений на востоке и западе Индии.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Большинство погибших утонули, несколько человек убил размытый дождями грунт, сообщает ТСН.

В Китае с начала года жертвами стихийных бедствий стали более 400 человек

Сейчас количество жертв стихии не окончательно - многие люди еще числятся пропавшими без вести. Из затопленных регионов эвакуировали более 50 тысяч жителей.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Гуджарат от наводнений погибли 127 человек. Дожди, которые шли в течение трех дней в одном из северных уездов штата, вызвали наводнения, которые нанесли ущерб сотням тысяч людей. Один из поселков почти полностью ушел под воду.

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