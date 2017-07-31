В Киеве сегодня будет жарко и без осадков

Согласно данным Погода УНИАН, 31 июля в столице без осадков, днем до +28°.

В Киеве сегодня без осадков / tov-tob.livejournal.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +28°, вечером - до +25°. Ветер западный и северо-западный, до 3.5 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:23, а зайдет в 20:44.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 31 июля, в Украине без осадков, на юге до +34°.

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