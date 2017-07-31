Сегодня в Украину вернется жара, на юге температура до +34° (карта)

08:05, 31 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 31 июля, в Украине без осадков, на юге до +34°.

В Украине сегодня будет жарко / УНИАН
В Украине сегодня будет жарко / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +30°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +34°.

На западе Украины в понедельник облачно с прояснениями. Днем до +32°.

В северных областях без осадков. Температура до +28°. В центре солнечно, температура днем до +30°.

Прогноз на 31 июля / УНИАН
Прогноз на 31 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 31 июля - день Емельяна. Жаркий день - декабрь будет холодным.

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