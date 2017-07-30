В Украине из-за непогоды обесточенными остаются 60 населенных пунктов
Специалистам удалось восстановить электроснабжение в 279 населенных пунктов из 339.
Из-за непогоды в Украине 60 населенных пунктов в семи областях остаются обесточенными. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Специалистам удалось восстановить электроснабжение в 279 населенных пунктов из 339.
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"По состоянию на 7:00 30 июля остаются обесточенными 60 населенных пунктов, а именно: Киевская - 13 н. п., Житомирская - 12 н. п., Донецкая - 10 н. п., Луганская - 10 н. п., Черкасская - 7 н. п., Полтавская - 4 н. п. и Харьковская - 4 н. п.", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, 28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях.
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