В Украине объявили штормовое предупреждение

09:41, 30 июля 2017
3254

30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20  м/с, на Левобережье местами грозы.

Спасатели предупреждают о сильных дождях, грозах и шквалах в отдельных областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы. В течение суток 30 июля по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

Мощный тайфун обрушился на Тайвань, пострадали более 80 человек (фоторепортаж)

Как сообщал УНИАН, ранее из-за непогоды в Украине 109 населенных пунктов остались без света.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В результате схода оползня на севере Китая погибли три человека В результате схода оползня на севере Китая погибли три человека
Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В Украину идет настоящая жара (карта) В Украину идет настоящая жара (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
51 %
764 мм
4.3 м/с
6 %
Лента новостей