В Украине объявили штормовое предупреждение

30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы.

Спасатели предупреждают о сильных дождях, грозах и шквалах в отдельных областях Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы. В течение суток 30 июля по Киеву и Киевской области порывы ветра 15-20 м/с", - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, ранее из-за непогоды в Украине 109 населенных пунктов остались без света.