Мощный тайфун обрушился на Тайвань, пострадали более 80 человек (фоторепортаж)

09:11, 30 июля 2017
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Скорость ветра тайфуна составляет 119 километров в час.

В результате сильного тайфуна на острове Тайвань пострадали 83 человека - 80 спасателей и трое гражданских лиц. Об этом сообщают местные власти, пишет Reutеrs

По словам правительства, сорок человек оказались в ловушке в южных частях острова, в основном из-за наводнений.

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Были закрыты государственные учреждения и обесточены сотни тысяч домов. Скорость ветра тайфуна составляет 119 км / ч.

Как сообщал УНИАН, ранее во Вьетнаме восемь человек погибли в результате тайфуна "Талас".

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