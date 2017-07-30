Мощный тайфун обрушился на Тайвань, пострадали более 80 человек (фоторепортаж)

Скорость ветра тайфуна составляет 119 километров в час.

В результате сильного тайфуна на острове Тайвань пострадали 83 человека - 80 спасателей и трое гражданских лиц. Об этом сообщают местные власти, пишет Reutеrs.

По словам правительства, сорок человек оказались в ловушке в южных частях острова, в основном из-за наводнений.

Читайте также На Филиппины обрушился тайфун "Нок-Тен", четыре человека погибли (видео)

Были закрыты государственные учреждения и обесточены сотни тысяч домов. Скорость ветра тайфуна составляет 119 км / ч.

Как сообщал УНИАН, ранее во Вьетнаме восемь человек погибли в результате тайфуна "Талас".