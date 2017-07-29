Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине

30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы.

На Киевщине и в столице до конца суток 29 и в течение суток 30 июля порывы ветра 15-20 м/сек / фото Укргидрометцентр

В ближайшие часы с сохранением до конца суток 29 и в течение суток 30 июля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

Об этом сообщили УНИАН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

«До конца суток 29 июля и 30 июля по Киевской области порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, порывы ветра 15-20 м/с прогнозируют синоптики до конца сегодняшних суток на Левобережье – там грозы, местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/сек.

30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы.