Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы.
В ближайшие часы с сохранением до конца суток 29 и в течение суток 30 июля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
Об этом сообщили УНИАН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
«До конца суток 29 июля и 30 июля по Киевской области порывы ветра 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНИАН, порывы ветра 15-20 м/с прогнозируют синоптики до конца сегодняшних суток на Левобережье – там грозы, местами сильные дожди, в отдельных пунктах град и шквалы 15-20 м/сек.
30 июля в Украине, кроме западной части, порывы ветра 15-20 м/с, на Левобережье местами грозы.
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