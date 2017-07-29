Синоптики предупреждают о "лютой жаре" в первые дни августа
Похожие данные приводит американский синоптический сайт wunderground.com. По его данным, в Киеве в воскресенье днем будет +25, в понедельник максимальная температура составит +28.
Украинские и зарубежные синоптики призывают насладиться комфортной погодой в воскресенье, 30 июля, и предупреждают о существенном росте температуры на следующей неделе.
«Там, где еще недавно было +35+37, завтра будет еле +20+22 градуса. Это – Луганская, Харьковская, а также Сумской области. Преимущественно в Украине воскресенье ожидается просто замечательная– +24+27 на юге и западе до +28, солнышко, синее небо и белые облака», – утверждает синоптик Наталья Диденко.
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«Остатки циклона немного еще окропят дождем Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Луганщину, Полтавщину и Донецкую область. И также в этих областях ожидается сильный ветер», – предупреждает специалист.
Также Наталья Диденко советует готовиться к значительному повышению температурных показателей от начала следующей недели.
«1, 2, 3 августа – жара в Украине обещает быть лютой», – утверждает синоптик.
Похожие данные приводит американский синоптический сайт wunderground.com. По его данным, в Киеве в воскресенье днем будет +25, в понедельник максимальная температура составит +28, а со вторника столбики термометров уверенно преодолевать отметку +30 градусов.
По информации Украинского гидрометцентра, 30 июля дожди пройдут в Днепропетровской и Полтавской областях местами возможны грозы.
Кроме того, в гидрометцентре прогнозируют ветер западный и северо-западный, скорость которого будет достигать 7-12 метров за секунду. Правда, в некоторых регионах, кроме западной части, порывы ветра составят 15-20 метров в секунду.
"Температура 30 июля днем– +22 – +27 градусов, в южных областях и на Закарпатье– +25 – +30 градусов", – отметили синоптики.
Погода в Украине
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Винница+28°... +12°
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Днепр+28°... +13°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+29°... +14°
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Запорожье+29°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +8°
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Киев+29°... +13°
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Кировоград+29°... +11°
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Луганск+28°... +10°
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Луцк+30°... +11°
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Львов+27°... +10°
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Николаев+30°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+27°... +14°
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Ровно+30°... +11°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+28°... +11°
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Тернополь+28°... +10°
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Харьков+28°... +12°
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Херсон+30°... +12°
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Хмельницкий+29°... +12°
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Черкассы+27°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+28°... +12°