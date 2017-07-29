Ураган снес крыши с более 80 домов в Кривом Роге

К ликвидации последствий непогоды привлекли около 30 спасателей и 5 единиц техники, и подразделение Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС.

Ураган также повалил десятки деревьев / фото flickr.com

В Долгинцевском районе Кривого Рога (Днепропетровская область) в результате урагана и сильного дождя с градом 28 июля вечером снесены крыши более 80 частных жилых домов, повреждены 12 хозяйственных сооружений, газопровод и линии электропередачи.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в Днепропетровской области, также в этом районе повалены 35 деревьев, повреждены 4 автомобиля.

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К ликвидации последствий непогоды привлечено подразделение Государственного военизированного горноспасательного отряда ГСЧС Украины города Кривой Рог, около 30 спасателей и 5 единиц техники.

В настоящее время движение транспорта в Долгинцевском районе восстановлено.

Спасатели расчищают от поваленных деревьев и фрагментов кровель домов, линии электроснабжения и газового трубопровода, а также помогают населению разбирать разрушенные кровли зданий.

Как сообщал УНИАН, в результате непогоды на территории Днепропетровской области обесточены 15 населенных пунктов Криничанского, 7 населенных пунктов Верхнеднепровского района и частично Долгинцевского района города Кривой Рог.

Аварийными бригадами энергослужбы проводятся работы по восстановлению электроснабжения.