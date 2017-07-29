Почти 30 населенных пунктов в Житомирской области из-за непогоды остались без света
Восстановительные работы продолжаются.
Почти 30 населенных пунктов на Житомирщине из-за непогоды остались без света, сообщает пресс-служба ГСЧС.
«В результате осложнения погодных условий 28-29 июля из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях Украины.В частности, в Житомирской области обесточены - 29 населенных пунктов”,- сказано в сообщении.
В Украине из-за непогоды обесточено 339 населенных пунктов, один человек погиб - ГСЧС
Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго. Восстановительные работы продолжаются.
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