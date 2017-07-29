В Украине из-за непогоды обесточено 339 населенных пунктов, один человек погиб - ГСЧС

По предварительным данным произошло падение 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены 61 бригаду облэнерго / фото: УНИАН

В результате осложнения погодных условий 28-29 июля из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях Украины, погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности, обесточены 96 населенных пунктов в Полтавской, 63 – в Черниговской, 56 – в Киевской, 53 - в Черкасской, 29 - в Житомирской, 21 - в Сумской, 19 - в Днепропетровской и 2 - в Кировоградской областях.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечена 61 бригада облэнерго (68 единиц техники и 152 человека).

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«На территории Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Черкасской областей в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) погиб 1 человек, по предварительным данным произошло падение 38 деревьев, частично повреждены 108 кровель жилых домов, 12 хозяйственных зданий и 2 общеобразовательных школы, упали 5 электроопор», - говорится в сообщении.

К ликвидации последствий непогоды от ГСЧС было привлечено 57 человек личного состава и 8 единиц техники.

Как сообщал УНИАН ранее, в результате осложнения погодных условий в Украине обесточены 147 населенных пунктов в 4 областях. Так, в Тернопольской области обесточены 59 н. п., в Хмельницкой - 36 н. п., Закарпатской – 27 н. п., Львовской – 25 н. п.