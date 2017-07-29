В Сети появилось новое видео смерча в Кривом Роге

В Кривом Роге в пятницу наблюдался смерч.

Смерч в Кривом Роге / "Первый городской"

В пятницу, 28 июля над Кривым Рогом наблюдали смерч. По словам местных жителей, он поднялся над жилыми домами в районе Восточный.

Также, по городу прошелся мощный ливень. Кое-где выпал град размером с перепелиное яйцо.