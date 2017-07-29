В Сети появилось новое видео смерча в Кривом Роге

03:04, 29 июля 2017
3600

В Кривом Роге в пятницу наблюдался смерч.

Смерчь в Кривом Роге /
Смерч в Кривом Роге / "Первый городской"

В пятницу, 28 июля над Кривым Рогом наблюдали смерч. По словам местных жителей, он поднялся над жилыми домами в районе Восточный.

Также, по городу прошелся мощный ливень. Кое-где выпал град размером с перепелиное яйцо.

По Херсонской области пронесся мощный смерч (видео)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)
Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года Апрель в Киеве стал самым теплым с 1881 года
В Швейцарских Альпах погибли четыре человека В Швейцарских Альпах погибли четыре человека
Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек Жертвами ударов молний в Бангладеш стали 14 человек
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В Украину пришла летняя жара: 2 мая синоптики обещают до +30 В Украину пришла летняя жара: 2 мая синоптики обещают до +30

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
51 %
764 мм
4.3 м/с
6 %
Лента новостей