Кривой Рог во власти стихии: по городу пронесся мощный смерч и выпал град размером с перепелиное яйцо (фото, видео)

20:08, 28 июля 2017
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Местные жители сообщают, что стихия нанесла значительный ущерб их домам.

На город обрушился мощный ливень /
На город обрушился мощный ливень / "Первый городской"

Сегодня, 28 июля над Кривым Рогом наблюдали смерч. По словам местных жителей, он поднялся над жилыми домами в районе Восточный.

По городу также прошелся мощный ливень. Кое-где выпал град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сообщают, что стихия нанесла значительный ущерб их домам, пишет "Первый городской".

«Летали крыши домов, шифер, стекла, деревья. Оборваны провода и повреждены газовые трубы. Стоят дома без крыш и окон», - сообщил криворожанин.

Как сообщал УНИАН, ранее мощный смерч пронесся над населенным пунктом Заря Донецкой области. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

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