Кривой Рог во власти стихии: по городу пронесся мощный смерч и выпал град размером с перепелиное яйцо (фото, видео)

Местные жители сообщают, что стихия нанесла значительный ущерб их домам.

На город обрушился мощный ливень / "Первый городской"

Сегодня, 28 июля над Кривым Рогом наблюдали смерч. По словам местных жителей, он поднялся над жилыми домами в районе Восточный.

По городу также прошелся мощный ливень. Кое-где выпал град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сообщают, что стихия нанесла значительный ущерб их домам, пишет "Первый городской".

«Летали крыши домов, шифер, стекла, деревья. Оборваны провода и повреждены газовые трубы. Стоят дома без крыш и окон», - сообщил криворожанин.

Как сообщал УНИАН, ранее мощный смерч пронесся над населенным пунктом Заря Донецкой области. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.