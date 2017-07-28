Кривой Рог во власти стихии: по городу пронесся мощный смерч и выпал град размером с перепелиное яйцо (фото, видео)
Местные жители сообщают, что стихия нанесла значительный ущерб их домам.
Сегодня, 28 июля над Кривым Рогом наблюдали смерч. По словам местных жителей, он поднялся над жилыми домами в районе Восточный.
По городу также прошелся мощный ливень. Кое-где выпал град размером с перепелиное яйцо. Местные жители сообщают, что стихия нанесла значительный ущерб их домам, пишет "Первый городской".
«Летали крыши домов, шифер, стекла, деревья. Оборваны провода и повреждены газовые трубы. Стоят дома без крыш и окон», - сообщил криворожанин.
Как сообщал УНИАН, ранее мощный смерч пронесся над населенным пунктом Заря Донецкой области. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.
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