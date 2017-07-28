В Перу произошло землетрясение

16:15, 28 июля 2017
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В пятницу, 28 июля, в Перу произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Перу произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Об этом сообщает Геологическая служба США.

После землетрясения в Турции более 350 человек обратились за медицинской помощью

Эпицентр подземных толчков располагался в 85 км на юго-запад от города Контамана. Очаг землетрясения залегал на глубине 47,4 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, жертвами мощного землетрясения, которое произошло у побережья Греции, стали два человека, более 100 получили травмы.

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