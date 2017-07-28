Жертвами наводнений в Китае стали восемь человек

В результате наводнений в Китае восемь человек погибли, еще один пропал без вести.

Наводнения в Китае / Xinhua

Мощные дожди обрушились на северную часть провинции Шэньси с вечера 25 июля и привели к наводнениям в некоторых районах, передает Xinhua со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

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В городе Юйлинь более 71,3 тыс. человек были эвакуированы в безопасные места. От ударов стихии пострадали также свыше 2,2 тыс. га сельхозугодий. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 34 млн долларов.

По прогнозу синоптиков, дождь продолжится до 29 июля.

Напомним, в индийском штате Гуджарат от наводнений погибли 127 человек.