Жертвами наводнений в Китае стали восемь человек

15:22, 28 июля 2017
1263

В результате наводнений в Китае восемь человек погибли, еще один пропал без вести.

Наводнения в Китае / Xinhua
Наводнения в Китае / Xinhua

Мощные дожди обрушились на северную часть провинции Шэньси с вечера 25 июля и привели к наводнениям в некоторых районах, передает Xinhua со ссылкой на провинциальный штаб по борьбе с наводнениями и засухой.

Во Вьетнаме восемь человек погибли в результате тайфуна "Талас"

В городе Юйлинь более 71,3 тыс. человек были эвакуированы в безопасные места. От ударов стихии пострадали также свыше 2,2 тыс. га сельхозугодий. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в 34 млн долларов.

По прогнозу синоптиков, дождь продолжится до 29 июля.

Напомним, в индийском штате Гуджарат от наводнений погибли 127 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз) Завтра в Украине без осадков, местами до +30° (видеопрогоноз)
Май в Киеве начался с температурного рекорда Май в Киеве начался с температурного рекорда
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В Украину пришла летняя жара: 2 мая синоптики обещают до +30 В Украину пришла летняя жара: 2 мая синоптики обещают до +30

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
51 %
764 мм
4.3 м/с
6 %
Лента новостей