В Украине сохраняется пожарная опасность - ГСЧС

14:38, 28 июля 2017
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До конца месяца во многих регионах Украины сохранится пожарная опасность 5 класса.

Спасатели предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС
Спасатели предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Так, 28-31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Спасатели призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, в эти выходные в большинстве регионов Украины похолодает и пройдут дожди.

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