Град и поваленные деревья: последствия непогоды на Черниговщине (фото)

В Черниговской области из-за сильного ветра на дорогу упало дерево.

Непогода на Черниговщине / cheline.com.ua

27 июля на Черниговщину пришли ливни с грозами. На грани Сновского и Корюковского районов на дорогу пришло, заблокировав проезд, сообщает cheline.com.ua.

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Также жители Сновска рассказывают, что в городе прошел град размером с 5 копеек, уничтожив значительную часть урожая. Такая погода продержится в области ближайшие два дня.

Непогода на Черниговщине / cheline.com.ua

Напомним, 28 июля во многих регионах Украины ожидаются грозы, град и шквалы.