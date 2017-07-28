Погода на выходные: в большинстве регионов Украины спадет жара и пройдут дожди (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в большинстве регионов Украины похолодает и пройдут дожди.

На выходных в Украине ожидаются дожди / УНИАН

В столице в субботу гроза, температура воздуха ночью +16°, днем +21°. В воскресенье без осадков, +15°...+26°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +24°. В воскресенье солнечно, +15°...+28°.

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В Луцке в субботу ночью +12°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.

В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +13°...+25°. В воскресенье до +25°, облачно с прояснениями.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +16°, днем +30°, возможен дождь. В воскресенье +17°...+31°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье +16°...+24°, пройдет дождь.

Прогноз на 29 июля / УНИАН

Прогноз на 30 июля / УНИАН

В Днепре в субботу ожидаются осадки. Температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +15°...+27°.

В Симферополе завтра гроза, +17°...+25°. В воскресенье +16°...+29°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.

В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +16°, днем +32°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.

В Северодонецке завтра ливень, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье +15°...+24°, пройдет дождь.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.

В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье солнечно, ночью +13°, днем до +29°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура днем +29°, солнечно.

В Сваляве завтра без осадков, +23°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +13° …+26°.

В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +18°, днем до +29°. В воскресенье без осадков, до +29°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +18° …+26°. В воскресенье до +30°.

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