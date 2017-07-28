Погода на выходные: в большинстве регионов Украины спадет жара и пройдут дожди (карта)
Согласно данным Погода УНИАН, в эти выходные в большинстве регионов Украины похолодает и пройдут дожди.
В столице в субботу гроза, температура воздуха ночью +16°, днем +21°. В воскресенье без осадков, +15°...+26°.
Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +24°. В воскресенье солнечно, +15°...+28°.
Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине
В Луцке в субботу ночью +12°, днем +23°, без осадков. В воскресенье ночью +16°, днем +28°, облачно с прояснениями.
В Виннице в субботу без осадков, температура воздуха +13°...+25°. В воскресенье до +25°, облачно с прояснениями.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +16°, днем +30°, возможен дождь. В воскресенье +17°...+31°.
В Харькове в субботу ливень, температура ночью +19°, днем +30°. В воскресенье +16°...+24°, пройдет дождь.
В Днепре в субботу ожидаются осадки. Температура ночью +16°, днем +28°. В воскресенье пасмурно, температура воздуха +15°...+27°.
В Симферополе завтра гроза, +17°...+25°. В воскресенье +16°...+29°, без осадков.
Жителям Мариуполя обещают на субботу солнечную погоду, температура ночью +19°, днем +27°. В воскресенье без осадков, температура до +28°.
В Краматорске в субботу пройдет дождь, температура ночью +16°, днем +32°. В воскресенье температура до +26°, без осадков.
В Северодонецке завтра ливень, температура ночью +17°, днем +31°. В воскресенье +15°...+24°, пройдет дождь.
Погода на курортах
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +19°. В воскресенье облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +23°.
В Моршине на Львовщине в субботу облачно с прояснениями, ночью +12°, днем +23°. В воскресенье солнечно, ночью +13°, днем до +29°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +24°. В воскресенье температура днем +29°, солнечно.
В Сваляве завтра без осадков, +23°, в воскресенье облачно с прояснениями, температура воздуха +13° …+26°.
В Затоке в субботу солнечно, температура ночью +18°, днем до +29°. В воскресенье без осадков, до +29°.
В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +18° …+26°. В воскресенье до +30°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
-
Винница+28°... +12°
-
Днепр+28°... +13°
-
Донецк+29°... +11°
-
Житомир+29°... +14°
-
Запорожье+29°... +13°
-
Ивано-Франковск+28°... +8°
-
Киев+29°... +13°
-
Кировоград+29°... +11°
-
Луганск+28°... +10°
-
Луцк+30°... +11°
-
Львов+27°... +10°
-
Николаев+30°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+27°... +14°
-
Ровно+30°... +11°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+28°... +11°
-
Тернополь+28°... +10°
-
Харьков+28°... +12°
-
Херсон+30°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +12°
-
Черкассы+27°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+28°... +12°