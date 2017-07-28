В Киеве до конца суток объявили штормовое предупреждение

28 июля в столице ожидаются грозы и сильный ветер.

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Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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"28 июля, в Киеве ожидаются грозы и шквалы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

29-30 июля будет малооблачно, без осадков. А с 31 июля в столицу вновь вернется сухая жаркая погода.

Напомним, из-за непогоды на Борщаговке в районе окружной под тремя автомобилями провалился грунт.