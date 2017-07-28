Спасатели предупреждают о грозах и сильном ветре в Украине

Сегодня, 28 июля, во многих регионах Украины ожидаются грозы, град и шквалы.

В Украине ожидаются грозы / УНИАН

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, 28 июля в Украине, кроме Луганщины, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-24 м/с. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные дожди.

По Киеву и Киевской области грозы, шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в Украине 109 населенных пунктов в 5 областях остались без света в связи со сложными погодными условиями.