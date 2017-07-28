Стамбул пострадал от мощного шторма (видео)
В Стамбуле (Турция) прошел мощный шторм, в результате которого несколько человек получили травмы.
Сильный дождь затопил дороги, а ветер повалил много деревьев. Не менее двух человек получили травмы, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
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Непогода парализовала дорожное движение, несколько рейсов из Международного аэропорта Ататюрка были задержаны.
THIS IS SOMETHING ELSE |— Turkey Deeply (@TurkeyDeeply) July 27, 2017
Today in Istanbul around the evening. pic.twitter.com/q6hfrr8jIb
Для Стамбула это уже второй шторм в этом месяце. Ранее ливень затопил автомобильные дороги и несколько станций метро, что парализовало движение в городе. Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал ситуацию "стихийным бедствием".
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