Стамбул пострадал от мощного шторма (видео)

Сильный дождь затопил дороги, а ветер повалил много деревьев. Не менее двух человек получили травмы, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Непогода парализовала дорожное движение, несколько рейсов из Международного аэропорта Ататюрка были задержаны.

Today in Istanbul around the evening. pic.twitter.com/q6hfrr8jIb