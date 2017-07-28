Стамбул пострадал от мощного шторма (видео)

10:57, 28 июля 2017
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В Стамбуле (Турция) прошел мощный шторм, в результате которого несколько человек получили травмы.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

Сильный дождь затопил дороги, а ветер повалил много деревьев. Не менее двух человек получили травмы, сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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Непогода парализовала дорожное движение, несколько рейсов из Международного аэропорта Ататюрка были задержаны.

Для Стамбула это уже второй шторм в этом месяце. Ранее ливень затопил автомобильные дороги и несколько станций метро, что парализовало движение в городе. Министр транспорта Турции Ахмет Арслан назвал ситуацию "стихийным бедствием".

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