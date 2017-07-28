Последствия непогоды: в Киеве автомобили ушли под землю (фото, видео)

10:03, 28 июля 2017
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Вчера, 27 июля, Киев накрыл мощный ливень.

На Борщаговке провалился грунт / dtp.kiev.ua
На Борщаговке провалился грунт / dtp.kiev.ua

Из-за непогоды на Борщаговке в районе окружной под тремя автомобилями провалился грунт. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

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"ЧП в Киеве на Борщаговке: в районе окружной в результате дождя образовался провал грунта. Провалились 3 авто. Люди не пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 июля Киев накрыл шторм - в столице прошли ливень, грозы и шквалы. Украинский гидрометцентр предупреждал, что по Киеву возможны грозы и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах области - сильные дожди и град.

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