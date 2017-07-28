Из-за непогоды в Украине 109 населенных пунктов остались без света - ГСЧС

В Украине 109 населенных пунктов в 5 областях остались без света в связи со сложными погодными условиями.

Последствия непогоды в Украине / ГСЧС

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"С 27 на 28 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 109 населенных пунктов в 5 областях, а именно: в Киевской - 51 н.п., Днепропетровской - 22 н.п. , Черкасской - 20 н.п., Кировоградской - 9 н.п. и Сумской - 7 н.п.", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены 38 бригад облэнерго (39 единиц техники, а также 114 человек).

Напомним, 28 июля в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +38°.