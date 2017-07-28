Из-за непогоды в Украине 109 населенных пунктов остались без света - ГСЧС
В Украине 109 населенных пунктов в 5 областях остались без света в связи со сложными погодными условиями.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В Украине объявили штормовое предупреждение
"С 27 на 28 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 109 населенных пунктов в 5 областях, а именно: в Киевской - 51 н.п., Днепропетровской - 22 н.п. , Черкасской - 20 н.п., Кировоградской - 9 н.п. и Сумской - 7 н.п.", - говорится в сообщении.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены 38 бригад облэнерго (39 единиц техники, а также 114 человек).
Напомним, 28 июля в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +38°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +12°
-
Днепр+28°... +13°
-
Донецк+29°... +11°
-
Житомир+29°... +14°
-
Запорожье+29°... +13°
-
Ивано-Франковск+28°... +8°
-
Киев+29°... +13°
-
Кировоград+29°... +11°
-
Луганск+28°... +10°
-
Луцк+30°... +11°
-
Львов+27°... +10°
-
Николаев+30°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+27°... +14°
-
Ровно+30°... +11°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+28°... +11°
-
Тернополь+28°... +10°
-
Харьков+28°... +12°
-
Херсон+30°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +12°
-
Черкассы+27°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 51 %
Давление: 764 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 6 %
Восход: 06:09
Закат 20:04
Фаза луны:
Лента новостей