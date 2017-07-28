В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +24°

08:30, 28 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 июля, в столице пройдет дождь, днем до +24°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 4.0 м/с.

В Украине объявили штормовое предупреждение

Солнце в столице взошло в 05:19, а зайдет в 20:48. 

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +38°.

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