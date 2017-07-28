В Киеве сегодня пройдет дождь с грозой, днем температура до +24°

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 июля, в столице пройдет дождь, днем до +24°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер северный и северо-западный, до 4.0 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:19, а зайдет в 20:48.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +38°.

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