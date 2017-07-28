В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке жара до +38° (карта)

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +38°.

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На востоке без осадков, температура днем до +38°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Днем до +25°.

В северных областях ожидаются грозы. Температура до +26°. В центре местами пройдут дожди, температура днем до +34°.

Прогноз на 28 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 июля — Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

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