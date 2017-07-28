В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке жара до +38° (карта)

08:04, 28 июля 2017
1400

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в Украине местами пройдут дожди, на востоке до +38°.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

На востоке без осадков, температура днем до +38°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +35°.

На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Днем до +25°.

В северных областях ожидаются грозы. Температура до +26°. В центре местами пройдут дожди, температура днем до +34°.

Прогноз на 28 июля / УНИАН
Прогноз на 28 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 28 июля — Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина В Тернопольской области в результате удара молнии погибла 52-летняя женщина
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
В Швейцарских Альпах погибли четыре человека В Швейцарских Альпах погибли четыре человека
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура до +28° В Киеве сегодня без осадков, температура до +28°
В Украину идет настоящая жара (карта) В Украину идет настоящая жара (карта)
В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео) В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
51 %
764 мм
4.3 м/с
6 %
Лента новостей