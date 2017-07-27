Киев во власти шторма: в столице прошел ливень, грозы и шквалы (фото, видео)

18:42, 27 июля 2017
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По области сегодня также грозы, местами шквалы, в отдельных районах - сильные дожди и град.

Киев накрыл шторм - в столице прошли ливень, грозы и шквалы. Украинский гидрометцентр предупреждал, что по Киеву возможны грозы и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах области - сильные дожди и град.

Киевляне делятся в сети видео и фотографиями непогоды в столице.

Апокалипсис уже рядом #kyiv #ukraine #storm #blitz #rain #lightning #rainfall #thunder

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Центр столицы парализовали пробки.

Пробки в Киеве / infoportal.kiev.ua
Пробки в Киеве / infoportal.kiev.ua

Как сообщал УНИАН, завтра в Украине также пройдут дожди с грозами, на востоке синоптики обещают адские +38°.

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