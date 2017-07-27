Киев во власти шторма: в столице прошел ливень, грозы и шквалы (фото, видео)
По области сегодня также грозы, местами шквалы, в отдельных районах - сильные дожди и град.
Киев накрыл шторм - в столице прошли ливень, грозы и шквалы. Украинский гидрометцентр предупреждал, что по Киеву возможны грозы и шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах области - сильные дожди и град.
Киевляне делятся в сети видео и фотографиями непогоды в столице.
Центр столицы парализовали пробки.
Как сообщал УНИАН, завтра в Украине также пройдут дожди с грозами, на востоке синоптики обещают адские +38°.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +12°
-
Днепр+28°... +13°
-
Донецк+29°... +11°
-
Житомир+29°... +14°
-
Запорожье+29°... +13°
-
Ивано-Франковск+28°... +8°
-
Киев+29°... +13°
-
Кировоград+29°... +11°
-
Луганск+28°... +10°
-
Луцк+30°... +11°
-
Львов+27°... +10°
-
Николаев+30°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+27°... +14°
-
Ровно+30°... +11°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+28°... +11°
-
Тернополь+28°... +10°
-
Харьков+28°... +12°
-
Херсон+30°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +12°
-
Черкассы+27°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 51 %
Давление: 764 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 6 %
Восход: 06:09
Закат 20:04
Фаза луны:
Лента новостей