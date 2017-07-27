В Киеве завтра немного похолодает и пройдет дождь с грозой

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 28 июля, в столице пройдет дождь, днем до +24°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +24°, вечером - до +21°. Ветер переменный, до 3.7 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:19, а зайдет в 20:48.

Как сообщал УНИАН, 28 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

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