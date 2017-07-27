Завтра в Украине пройдут дожди с грозами, на востоке синоптики обещают адские +38° (видеопрогноз)

Согласно данным Погода УНИАН, 28 июля в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

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На востоке без осадков, температура днем до +38°. Жителей южных регионов ожидают дожди с грозами. Температура до +35°.

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На западе Украины в пятницу местами пройдут дожди. Днем до +25°.

В северных областях ожидаются осадки. Температура до +26°. В центре Украины местами дожди с грозами, температура днем до +34°.

Согласно народному прогнозу, 28 июля — Владимира Великого, равноапостольного князя. По народному календарю этот день считается серединой лета.

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