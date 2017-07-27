Завтра Украину накроют грозы и град - Укргидрометцентр

15:44, 27 июля 2017
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В пятницу, 28 июля, почти по всей территории Украины ожидаются грозы.

Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН
Завтра в Украине ожидаются грозы / УНИАН

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +36° (карта)

Так, 28 июля в Украине, кроме Луганщины, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-24 м/с. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные дожди.

Напомним, 27 июля в Киеве ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с.

В случае усиления ветра необходимо:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

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