Завтра Украину накроют грозы и град - Укргидрометцентр
В пятницу, 28 июля, почти по всей территории Украины ожидаются грозы.
Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.
Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +36° (карта)
Так, 28 июля в Украине, кроме Луганщины, грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-24 м/с. В Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях местами сильные дожди.
Напомним, 27 июля в Киеве ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с.
В случае усиления ветра необходимо:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Погода в Украине
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Винница+28°... +12°
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Днепр+28°... +13°
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Донецк+29°... +11°
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Житомир+29°... +14°
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Запорожье+29°... +13°
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Ивано-Франковск+28°... +8°
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Киев+29°... +13°
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Кировоград+29°... +11°
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Луганск+28°... +10°
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Луцк+30°... +11°
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Львов+27°... +10°
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Николаев+30°... +12°
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Одесса+27°... +12°
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Полтава+27°... +14°
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Ровно+30°... +11°
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Симферополь+28°... +12°
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Сумы+28°... +11°
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Тернополь+28°... +10°
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Харьков+28°... +12°
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Херсон+30°... +12°
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Хмельницкий+29°... +12°
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Черкассы+27°... +13°
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Чернигов+30°... +13°
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Черновцы+28°... +12°