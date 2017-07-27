Прогноз на август: в начале месяца Украину накроет "африканская" жара до +40° (карты)

В начале августа практически по всей территории страны температура будет выше +30°.

Украина будет страдать от жары / фото УНИАН

Последний месяц лета обещает быть переменчивым - периоды жары будет менять прохлада, а в отдельных регионах прогнозируют частые дожди. Так, в начале августа жара продолжится, передает прогноз синоптиков "Сегодня".

Столбики термометров замрут на отметке в + 30+33°. До середины месяца Украину снова посетит условная прохлада в + 23-26°, но во второй половине августа температура вновь повысится до + 25-28°. В конце месяца, согласно данным синоптиков, жара снова уйдет, а термометры покажут до +23°.

Среднемесячная температура по стране в августе, по прогнозам, будет в районе +26° с днем и +17° ночью. На западе средняя температура днем - +25°, ночью - +17°, на севере - +24° днем и 15° ночью. На востоке обещают средние +27° днем, +17° ночью; на юге - +29° днем, +20° ночью, а вот в центре - +26° днем, +17° ночью.

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По словам народного синоптика Леонида Горбаня, последний месяц лета будет не очень жарким и умеренно дождливым, а главной "фишкой" августа станут температурные перепады.

В свою очередь, в Укргидрометцентре прогнозируют, что первые дни августа грозят отличиться сильной жарой.

"Практически по всей территории страны температура будет выше 30°. Согласно картам, +32..37°. Вероятно, что на юге столбики термометров поднимутся до +40°", - прогнозируют синоптики.

В то же время в Гидрометцентре отметили, что за несколько дней ситуация может измениться, а соответственно - и прогноз.

Как сообщала ранее Погода УНИАН, по долгосрочным прогнозам погоды на август 2017 года, первые числа месяца будут жаркими.