Спасатели предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности в Украине

Во многих регионах Украины сохраняется пожарная опасность 4 и 5 классов.

Украинцев предупреждают о пожарной опасности / ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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В частности, 27-31 июля в Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской областях чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

27 июля в Черкасской области и в большинстве районов Киевской области высокая (4 класса), местами чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

По Киеву 27 июля ожидается пожарная опасность 5 класса.

В ГСЧС призывают граждан придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновение пожаров в экосистемах.

Напомним, 27 июля в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий.