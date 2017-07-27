В Индии жертвами наводнений стали более 100 человек (видео)

В индийском штате Гуджарат от наводнений погибли 127 человек.

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За 48 часов наводнение унесло жизни 33 человек, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

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Непрекращающиеся три дня в одном из северных уездов штата дожди повлекли за собой наводнения, нанесшие ущерб сотням тысяч людей. Один из поселков уезда почти полностью ушел под воду.

Много людей пропали без вести, поэтому количество погибших может возрасти. Местное правительство уже направило войска на ликвидацию последствий бедствия, эвакуировав тысячи людей в безопасные места. Сейчас из пострадавших районов эвакуировали более 50 тысяч человек, однако более 5000 семей в районах бедствия все еще угрожает опасность.

От наводнений в Индии также страдают штаты Ассам, Орисса и Западная Бенгалия. В штате Ассам наводнения унесли жизни 76 человек.

Напомним, в результате стихийных бедствий с начала 2017 года в Китае погибли 402 человека.