Киевлян предупреждают о грозах и сильном ветре

12:29, 27 июля 2017
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Сегодня, 27 июля, в Киеве ожидаются грозы и шквалы.

Киевлян предупреждают о грозы / УНИАН
Киевлян предупреждают о грозы / УНИАН

Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +36° (карта)

"Днем 27 июля в Киеве ожидаются грозы и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В КГГА напоминают основные правила поведения при усилении ветра:

- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;

- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

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