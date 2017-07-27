Масштабные лесные пожары продолжают бушевать на юго-востоке Франции

11:29, 27 июля 2017
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Площадь возгорания на юго-восточном побережье Франции составляет порядка 5 тысяч гектаров.

Иллюстрация / Reuters
Иллюстрация / Reuters

В округе Тулон и близлежащих районов к курортному городу Сен-Тропе эвакуировали около 10 тысяч человек. Также в пункты временного приема отправились и 3 тысячи постояльцев летних палаточных лагерей, сообщает Euronews.

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Сейчас огонь приблизился к мысу Бена. Сотням гектаров сосновых лесов грозит уничтожение.

С пожаром борются около 4000 пожарных. Площадь возгорания на юго-восточном побережье составляет порядка 5 тысяч гектаров.

Напомним, в центральных регионах Португалии вновь разгорелись мощные лесные пожары.

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