В Минске выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений

10:27, 27 июля 2017
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25-26 июля на большей части территории Беларуси прошли сильные дожди, Минск оказался рекордсменом по осадкам.

В Минске выпало рекордное количество осадков / TUT.BY
В Минске выпало рекордное количество осадков / TUT.BY

В Минске выпало 77 мм дождя: 24 мм - с 18:00 до 21:00 вторника, а с 21:00 и до 04:00 утра - еще 53 мм осадков, сообщает TUT.BY со ссылкой на службу метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

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В белорусской столице выпало 87% месячной нормы осадков. Таких рекордных дождей в Минске еще не было за всю историю наблюдений. Похожий дождь город переживал в июле 1973 года, когда выпало 73,5 мм осадков.

Напомним, 22 июля 2017 года жители Киева пережили самую теплую ночь за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.

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