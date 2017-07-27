В Минске выпало рекордное количество осадков за всю историю наблюдений
25-26 июля на большей части территории Беларуси прошли сильные дожди, Минск оказался рекордсменом по осадкам.
В Минске выпало 77 мм дождя: 24 мм - с 18:00 до 21:00 вторника, а с 21:00 и до 04:00 утра - еще 53 мм осадков, сообщает TUT.BY со ссылкой на службу метеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В Беларуси установлен новый температурный рекорд
В белорусской столице выпало 87% месячной нормы осадков. Таких рекордных дождей в Минске еще не было за всю историю наблюдений. Похожий дождь город переживал в июле 1973 года, когда выпало 73,5 мм осадков.
Напомним, 22 июля 2017 года жители Киева пережили самую теплую ночь за 137 лет метеорологических наблюдений в столице.
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