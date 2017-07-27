В Украине объявили штормовое предупреждение

09:30, 27 июля 2017
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В четверг, 27 июля, в большинстве регионов Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +36° (карта)

Так, 27 июля в Волынской, Ривненской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Одесской и Николаевской областях грозы, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с, днем в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Одесской областях местами сильный дождь.

Кроме того, днем 27 июля по Киеву грозы и шквалы 15-20 м/с.

Напомним, в течение ближайших дней в Украине сохранится пожарная опасность.

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