В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +29°
Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в столице пройдет дождь, днем до +29°.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.
Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 27 июля
Солнце в столице взошло в 05:17, а зайдет в 20:50.
Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +36°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+28°... +12°
-
Днепр+28°... +13°
-
Донецк+29°... +11°
-
Житомир+29°... +14°
-
Запорожье+29°... +13°
-
Ивано-Франковск+28°... +8°
-
Киев+29°... +13°
-
Кировоград+29°... +11°
-
Луганск+28°... +10°
-
Луцк+30°... +11°
-
Львов+27°... +10°
-
Николаев+30°... +12°
-
Одесса+27°... +12°
-
Полтава+27°... +14°
-
Ровно+30°... +11°
-
Симферополь+28°... +12°
-
Сумы+28°... +11°
-
Тернополь+28°... +10°
-
Харьков+28°... +12°
-
Херсон+30°... +12°
-
Хмельницкий+29°... +12°
-
Черкассы+27°... +13°
-
Чернигов+30°... +13°
-
Черновцы+28°... +12°
Виргиния, США
+ 32 °
Небольшая облачность
Погода Стерлинг
Ощущается как: +32 °
Влажность: 51 %
Давление: 764 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 6 %
Восход: 06:09
Закат 20:04
Фаза луны:
Лента новостей