В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +29°

08:30, 27 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в столице пройдет дождь, днем до +29°.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 27 июля

Солнце в столице взошло в 05:17, а зайдет в 20:50. 

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +36°.

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