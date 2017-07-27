В Киеве сегодня пройдет дождь, днем температура до +29°

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в столице пройдет дождь, днем до +29°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +24°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

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Солнце в столице взошло в 05:17, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +36°.

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