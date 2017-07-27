Сегодня в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +36° (карта)

08:04, 27 июля 2017
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Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 27 июля, в Украине местами пройдут дожди, на юге и востоке до +36°.

Сегодня в Украине местами пройдут дожди / УНИАН
Сегодня в Украине местами пройдут дожди / УНИАН

На востоке без осадков, температура днем до +36°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +36°.

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине 27 июля

На западе Украины в четверг местами пройдут дожди. Днем до +26°.

В северных областях ожидаются грозы. Температура до +29°. В центре местами пройдут дожди, температура днем до +34°.

Прогноз на 27 июля / УНИАН
Прогноз на 27 июля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 27 июля - день Акили. День характеризуется появлением грибов и началом дождливой поры. Если день дождливый, то будет лить еще семь дней или семь недель.

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