В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +29°

Согласно данным Погода УНИАН, 27 июля в столице пройдет дождь, днем до +29°.

В Киеве завтра пройдет дождь / lifekiev.com

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +29°, вечером - до +22°. Ветер переменный, до 2.7 м/с.

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Солнце в столице взойдет в 05:17, а зайдет в 20:50.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 27 июля, в Украине местами пройдут дожди с грозами, в большинстве регионов сохранится жаркая погода.

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